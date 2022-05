Klopp e Ancelotti: o duelo dos treinadores mais cool do mundo

Têm uma filosofia positiva do futebol: é raro criticarem os árbitros, não arranjam guerras com os jogadores e respeitam os adversários. No dia do Real Madrid-Liverpool da final da Liga dos Campeões, fomos conhecer melhor as histórias de Carlo Ancelotti e Jürgen Klopp.