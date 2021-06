Rúben Dias: jarras partidas, um prato de bacalhau e a aversão aos golos

O miúdo que usava a porta da cozinha dos pais como baliza estreou-se em grande em Inglaterra: foi campeão no City e eleito o melhor jogador - e chegou à final da Champions. Agora, também espera ter sucesso no Euro 2020.

"Só caímos para nos levantarmos outra vez", escreveu Rúben Dias na foto que publicou no Instagram após a final da Liga dos Campeões perdida para o Chelsea, no dia 29, em que surge a tentar animar o seu colega Phil Foden, sentado no relvado. Para o defesa português, que se transferiu em setembro do Benfica para o Manchester City por 68 milhões de euros, esta época de estreia em Inglaterra "foi brilhante".



Apesar da derrota na Champions, foi campeão, ganhou a Taça da Liga e foi eleito o Melhor Jogador da Liga Inglesa pelos 400 membros da associação de jornalistas britânicos. É o terceiro a ganhar o prémio em ano de estreia (Klinsmann vencera em 1995 e Gianfranco Zola em 1997). E foi o segundo defesa a consegui-lo desde 1989, ano em que venceu Steve Nicol. Rúben foi eleito pelos adeptos do Manchester City o melhor jogador da equipa em 2020/21 e está ainda nomeado para outro prémio de Melhor Jogador da Liga inglesa, cuja votação, feita pelos futebolistas, está a decorrer. Conheça aqui 11 pormenores da vida dele.



Baliza a baliza em casa dos pais

Em casa dos pais, na Amadora, Rúben e o irmão, Ivan, gostavam de jogar à bola no corredor. Improvisavam balizas nas portas da cozinha e do quarto, conforme lembrou numa reportagem da Benfica TV a mãe, Bernardete, que se queixou das jarras partidas. "Eu ralhava com eles, mas às vezes sorria, porque eles estavam a divertir-se, e é isso que queremos para os nossos filhos". A mãe sempre incentivou Rúben a praticar vários desportos. "O futebol era o principal, mas ele também andou na natação e depois no karaté, o que lhe deu confiança e o ensinou a ser um líder".