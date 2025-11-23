Sábado – Pense por si

"Grupo fica mais pobre": 'Diabos Vermelhos' reagem à morte de Sérgio Caetano

08:26
Claque esclarece ainda que nenhum outro elemento está ou esteve desaparecido.

A claque 'Diabos Vermelhos' já reagiu ao falecimento do líder Sérgio Caetano, garantindo que tudo fará "para o honrar" em comunicado divulgado na noite deste sábado. O grupo realçou ainda que nenhum outro elemento "está ou esteve desaparecido".

Os 'Diabos Vermelhos' esclarecem que, segundo sabem, "o Estádio da Luz foi a última morada do Sérgio" e garantem que não há ninguém desaparecido.

"O grupo fica inequivocamente mais pobre, mas com a certeza de que, na dor, encontraremos forças para continuar a única missão que temos: apoiar incondicionalmente o Sport Lisboa e Benfica", lê-se na publicação.

O chefe dos 'Diabos Vermelhos', Sérgio Caetano, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no interior de uma viatura, na sexta-feira à noite, nas imediações do Estádio da Luz, em Lisboa. 

