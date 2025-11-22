Sábado – Pense por si

FC Porto ultrapassa Sintrense e apura-se para 'oitavos' da Taça de Portugal

Lusa 22 de novembro de 2025 às 22:24
FC Porto venceu o Sintrense por 3-0.

O FC Porto venceu este sábado na receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, assegurando um lugar nos oitavos de final da prova.

FC Porto vence Sintrense com golos de Borja Sanz, Deniz Gül e Rodrigo Mora Tony Dias/Movephoto

O triunfo dos 'dragões' não sofreu contestação, tendo chegado ao intervalo já com vantagem de um golo, anotado por Borja Sanz, aos 25 minutos, tendo Deniz Gül, aos 70, e Rodrigo Mora, aos 80, apontado os restantes tentos portistas.

A quarta eliminatória da Taça prossegue no domingo com mais sete encontros.

