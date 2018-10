O FC Porto vai receber o Belenenses na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Benfica joga em casa com o Arouca, da II Liga, enquanto o Sporting, finalista vencido na época passada, desloca-se ao terreno do Lusitano de Vildemoinhos, conjunto do Campeonato de Portugal, terceiro escalão, que na ronda anterior eliminou o primodivisionário Nacional.



O Desportivo das Aves, detentor do troféu, visita o Cova da Piedade, equipa da II Liga que eliminou o Portimonense, enquanto o Sporting de Braga recebe o Praiense, do Campeonato de Portugal.



Os jogos da quarta eliminatória estão marcados para 25 de Novembro.



Programa da quarta eliminatória:



Santa Clara - Desportivo de Chaves



Rio Ave - Silves



Sporting de Braga - Praiense



Leixões - Anadia



Cova da Piedade - Desportivo das Aves



Lusitano Vildemoinhos - Sporting



FC Porto - Belenenses



Marítimo - Feirense



Sporting da Covilhã - Moreirense



Montalegre - Águeda



Paços de Ferreira - Casa Pia



Penafiel - Vitória de Setúbal



Sporting de Espinho - Boavista



União Madeira - Vitória de Guimarães



Benfica - Arouca



Tondela - Vale Formoso