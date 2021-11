Champions. Benfica é goleado pelo Bayern em Munique e vê apuramento mais longe

O Benfica perdeu esta terça-feira por 5-2 no terreno do Bayern de Munique em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões. Com a vitória, os bávaros já garantiram um lugar nos oitavos e é praticamente certo que ficarão em primeiro no grupo.







Bayern de Munique - Benfica Reuters

Tópicos Benfica Champions Bayern Munique desporto

Já o Benfica, com a derrota, necessita de não perder na próxima jornada contra o Barcelona em Camp Nou para manter as esperanças de chegar à próxima fase da liga milionária.No jogo da quarta jornada do grupo, as "águias" aguentaram até aos 26 minutos, quando o polaco Robert Lewandowski inaugurou o marcador. Seis minutos depois Serge Gnabry dilatou a vantagem, com o Benfica a reduzir aos 38 por Morato. Antes do intervalo Lewandowski falhou um penalti, defendido por Odysseas Vlachodimos.Na segunda parte o Bayern voltou a carregar no acelerador e marcou o quarto aos 49, por Leroy Sané. O Benfica reduziu aos 74 minutos por Darwin Núñez e os alemães fecharam a contagem aos 84 minutos, depois de terem vencido por 4-0 no Estádio da Luz há duas semanas.Com a derrota, a equipa de Jorge Jesus caiu para o terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, contra seis do FC Barcelona, que voltou a vencer o Dinamo Kiev - último, com um ponto, na Ucrânia. A próxima jornada joga-se a 23 de novembro.