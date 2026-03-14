Britânico da Mercedes com início de temporada muito positivo; dupla da Ferrari completou o 'pódio'.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

George Russell continua a mostrar que a Mercedes vai estar na discussão por vitórias em praticamente todas as corridas de Fórmula 1 nesta nova temporada. Depois de ter vencido no último fim de semana o Grande Prémio da Austrália, o primeiro do calendário de 2026, o piloto britânico da Mercedes voltou a somar mais pontos para o Mundial ao vencer, na madrugada deste sábado, a corrida de sprint do Grande Prémio da China, que se disputa já este domingo no Circuito Internacional de Shanghai.



George Russell vence a primeira corrida sprint da temporada na Fórmula 1 F1

A partir da pole position, George Russell ainda travou uma batalha interessante com o antigo companheiro de equipa, Lewis Hamilton, após um excelente arranque do sete vezes campeão do Mundo, mas acabou por regressar à liderança da prova e manter a posição até ao final, conquistando assim mais oito pontos na classificação. Charles Leclerc acabou por também levar a melhor sobre Lewis Hamilton e terminou a corrida na 2.ª posição, à frente do britânico, que foi 3.º colocado.

O campeão do Mundo em título, Lando Norris, foi o primeiro piloto a terminar fora do pódio virtual, à frente de Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) e Ollie Bearman (Haas), todos eles na zona de pontos.

Hoje disputa-se ainda a sessão de qualificação, que definirá a grelha de partida para a corrida de domingo. Mercedes e Ferrari partem, à partida, na frente para segurar as duas primeiras linhas da grelha.