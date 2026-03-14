Já abriram as urnas para as eleições no Sporting

As urnas abriram com um ligeiro atraso, junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Primeiros associados chegaram pelas 6h30.

As mesas de voto para as eleições do Sporting abriram este sábado com ligeiro atraso, Às 9h10, com várias dezenas de sócios a aguardarem o início do ato eleitoral junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A carregar o vídeo ... Dia de todas as decisões no Sporting: sócios já começaram a votar para eleger presidente do clube

Os associados começaram a chegar pouco após as 06:30 às imediações do pavilhão, situado junto ao Estádio José Alvalade, duas horas e meia antes de abrirem as urnas, formando filas na parte traseira do recinto e circulando com fluidez até às entradas do recinto.

A abertura das mesas registou um ligeiro atraso, tendo sido realizada pelas 09:10, e seguiu a bom ritmo e sem constrangimentos, o que deverá levar a que muitos sócios possam exercer o seu direito de voto ao longo da manhã.

O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.

Para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.

Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A.