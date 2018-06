Sporting já informou a CMVM da decisão do avançado. A carta dos dois jogadores não tem muitas diferenças.

A carta de rescisão do contrato com o Sporting de Daniel Podence não difere muito da missiva, com o mesmo objectivo, entregue horas antes por Rui Patrício.



No documento de 35 páginas, que pode ler na íntregra aqui, o avançado apenas difere no relato personalizado ao momento das agressões vivido na Academia de Alcochete. As mensagens enviadas por Bruno de Carvalho a Rui Patrício, como capitão, também fazem parte do processo.



Na terceira e última sessão de esclarecimento do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, aos sócios devido ao momento de crise vivido pelo clube, BdC já referira essa situação. "Acabou de chegar ao sporting a rescisão do Podence, mais um jogador da Gestifufe. O texto é exatamente igual. São 34 paginas iguaizinhas com o mesmo conteúdo", disse citado pelo Record.