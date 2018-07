Quinze títulos colectivos, quatro Bolas de Ouro e três Botas de Ouro. Estes números chegariam para definir a passagem de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid como um sucesso, mas o português fez mais: é o melhor marcador de sempre do clube (451 golos em 438 jogos), o melhor marcador na Liga espanhola, onde também foi quem conseguiu mais hat-tricks e o único a alcançar 30 golos em seis edições consecutivas do campeonato do país vizinho. É também o melhor marcador nas competições europeias.Mas, em nove anos de relação, nem sempre tudo foi um mar de rosas. Ronaldo mostrou várias vezes a sua insatisfação com a direcção dos merengues, não escondeu críticas internas e viveu até problemas com o Fisco espanhol. Nunca deixou indiferentes os adeptos do clube e os fãs dos adversários e acabará a fazer falta a uma Liga que muito vivia da sua rivalidade com a estrela do Barcelona, Lionel Messi."Estou triste e no clube sabem disso", disse o internacional português depois de marcar dois golos ao Granada, a 2 de Setembro de 2012. O jogador não comemorou os tentos e a pergunta surgiu rapidamente: o que se passa? Ronaldo não se escondeu: "Estou triste devido a um tema profissional e no clube sabem disso. Por isso é que não comemoro os golos, porque estou triste". A imprensa espanhola adiantou que Ronaldo estava desiludido com o facto de, ao fim de quatro anos de clube, ainda não ter tido um aumento salarial. E também por ter ido à gala da UEFA sem a companhia do presidente, Florentino Perez, ao contrário do que fez a estrutura do Barcelona comMessi. Os problemas foram resolvidos e renovou o contrato.

Após conquistar a décima Liga dos Campeões, o Real decidiu vender Di Maria – para comprar James, Kroos e Chicharito Hernández– e deixou sair Xavi Alonso. Depois de uma derrota, na segunda jornada, frente à Real Sociedade (4-2), em Setembro de 2014, Ronaldo fez-se ouvir: "Tenho uma opinião muito clara, mas devo pensar no que digo para não acabar nas primeiras páginas dos jornais. Se fosse eu que mandasse, não o faria assim. Mas se o presidente acredita que o melhor para a equipa foi contratar estes jogadores e deixar sair os que saíram, então, temos que respeitar a apoiar a sua decisão". As suas palavras acabaram, claro, na capa dos jornais e o capitão, Sérgio Ramos, teve que se manifestar. "Pertencemos a um clube e devemos reger-nos pelas suas regras", disse durante uma concentração da selecção espanhola.

Em Novembro de 2015, uma entrevista do craque merengue à Kicker desagradou a Perez, que confrontou Ronaldo sobre uma parte específica. "Sair do Real Madrid? Porque não?", disse Cristiano. Florentino não gostou e procurou esclarecimentos junto do avançado, que foi visto a cumprimentar afectuosamente o presidente do PSG, Al-Khelaifi. Um ano mais tarde, mais uma renovação de contrato, desta vez até 2021.

A pré-temporada de 2015/2016 foi feita na Austrália e na China. Ronaldo não demonstrou a sua opinião no momento mas, quando o clube escolheu Zidane para substituir Benitez como treinador, falou sobre o tema. "Fazia-nos falta trabalhar, a mim e a toda a equipa. Precisávamos disto porque a pré-temporada não foi boa, com tantas viagens", atirou em Fevereiro depois de uma vitória frente ao Espanhol (6-0).

Problemas com Mourinho e com adeptos merengues

As relações difíceis com equipas técnicas não se resumiram a Benitez. Ronaldo foi treinador por José Mourinho, mas o convívio nem sempre foi fácil. O técnico disse que tinha tido "um único conflito" com o internacional português, que não tinha aceitado bem uma crítica do ponto de vista táctico. Ronaldo, ainda antes de Mourinho falar, já tinha demonstrado que a relação era conturbada. "Não me importa se Mourinho continua ou não, o que me interessa é o meu futuro e o do Real Madrid", atirou em 2013.

Assobiado no Estádio Bernabéu, o número 7 teve também alguns momentos de conflito com a afición merengue, que não perdoava um jogo menos positivo do craque da equipa. "Só peço que o Bernabéu não me assobie. Quando não marco, tendo trabalhar para a equipa", disse, por exemplo, em Abril de 2017, depois de uma eliminatória em que o Real eliminou o Bayern Munique. Quando se deslocou ao campo do Dínamo Zagreb, na Croácia, ouviu a claque adversária gritar por Messi. A resposta tornou-se mundialmente conhecida: "Acho que [me assobiam] porque sou rico, bonito e um grande jogador. As pessoas têm inveja de mim, não encontro outra explicação."

A passagem por Madrid envolveu, ainda, problemas com o Fisco espanhol, que ficaram resolvidos este ano com o pagamento de uma multa de 18,8 milhões de euros. Ronaldo chegou a acordo com as autoridades tributárias mas sempre negou ter cometido qualquer crime. "Estou de consciência tranquila", assegurou.

O ano final

Foi em Junho de 2017 que começaram os problemas que culminaram na saída de Ronaldo do Real Madrid. Logo depois de vencer a Champions frente à Juventus, o presidente prometeu que melhoraria o contrato de Ronaldo. Uma promessa feita ao jogador e que nunca foi cumprida – e o avançado não esqueceu. Em Novembro de 2017, disse que "não queria renovar com o Real". Meses mais tardes, amenizou o discurso mas foi claro ao dizer que dependia do presidente que se retirasse do futebol a jogar de branco. Florentino não só não melhorou o contrato, como começou a "galar" Neymar, dizendo que no Real o jogador do PSG teria mais probabilidades de vencer a Bola de Ouro. O desfecho ficou praticamente definido em Maio de 2018, após nova vitória na Liga dos Campeões. ""O importante era ganhar, entrar para a história e agora há que seguir em frente. Foi muito bonito estar no Real Madrid. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado. O futuro de qualquer jogador não é importante. Fizemos história." Foi a última conquista com o emblema merengue ao peito.