Fórmula 1: Hamilton vence na Bélgica e mantém dominio no mundial

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, sétima prova da temporada, aumentando para 47 pontos a vantagem na liderança do campeonato.

Hamilton partiu da ‘pole position’ e liderou todas as voltas da prova, deixando o finlandês Valteri Bottas, seu companheiro de equipa, na segunda posição, a 8,448 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) no terceiro posto, a 15,455.

O piloto britânico, que somou o 89.º triunfo da sua carreira e ficou a apenas dois do recorde do alemão Michael Schumacher, soma 157 pontos, mais 47 do que Verstappen e 50 do que Bottas, segundo e terceiro classificados, respetivamente.