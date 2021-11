Fora de Jogo. Gestifute de Jorge Mendes alvo de buscas

Escritórios no Porto da empresa do super-agente foram visitados pelas autoridades por este estar ligado ao Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, clubes alvos de investigação.

Além do Estádio do Vitória Sport Clube, em Guimarães, do Sporting de Braga, de dirigentes desportivos e escritórios de advogados, a Operação Fora de Jogo, que investiga suspeitas de "negócios simulados", está também a realizar buscas nos escritórios da Gestifute, empresa de agenciamento de jogadores de futebol de Jorge Mendes, avança a CMTV.







Segundo o canal, o super-agente está ligado aos clubes alvos de investigação, o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. Em curso estão duas dezenas de dezenas de buscas domiciliária e não domiciliárias. "Estas diligências decorrem, designadamente em instalações de Sociedades Anónimas Desportivas, em empresas e em escritório de advogados", refere o comunicado do Departamento Centra Investigação Ação Penal (DCIAP).

As fraudes deverão rondar os 15 milhões de euros, revela ainda o DCIAP em comunicado, e estão em investigação crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais.

Em março de 2020, a operação Fora de Jogo levou à constituição de 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, após buscas em várias entidades ligadas ao universo do futebol.