Portugal entrou a matar. Ou melhor, Cristiano Ronaldo entrou a matar. Ainda não se tinham jogado cinco minutos e já o capitão da selecção nacional tinha sido derrubado dentro da área de Espanha e convertido a grande penalidade num golo. Portugal iniciava o Mundial de 2018 com um golo madrugador e uma equipa motivada.

E o jogo prosseguiu, com uma Espanha a apertar a selecção nacional - que foi aguentando como pôde a pressão e a tentar sair a jogar – e com Cristiano Ronaldo a ser decisivo para a vitória.

Minutos depois de Portugal marcar o primeiro golo, a selecção espanhola empatou pelo pé de Diego Costa. Mas no final da primeira parte, o capitão nacional teve ainda espírito para voltar a colocar Portugal à frente do marcador. 2-1 para Portugal ao intervalo.

A segunda parte tinha ainda poucos minutos quando Espanha marcou o segundo golo e, menos de cinco minutos depois voltou a marcar, desta vez pelos pés de Nacho. Os espanhóis davam a volta ao marcador e venciam por 3-2.

A selecção portuguesa continuava a tentar chegar à baliza, mas com dificuldade, optando por jogar pelos flancos com Quaresma a tentar inclusivamente uma trivela que passou acima da barreira de De Gea. Seria já muito perto do final do jogo, no minuto 88’, que Cristiano Ronaldo voltou a colocar Portugal no marcador, desta vez de livre. O tiro saiu disparado do pé do avançado português, passou por cima da barreira e entrou no canto superior direito da baliza de De Gea, que ficou plantado ao chão. Três igual.

Adivinhava-se que seria um jogo difícil, mesmo contra uma Espanha que perdeu recentemente o treinador Julien Lopetegui. Mas a selecção espanhola mostrou ter aprendido bem a lição, fazendo sempre pressão sobre a equipa contrário e nunca perdendo a compostura, mesmo depois dos dois primeiros golos da selecção nacional.

Mas do lado português os jogadores mostraram ter vontade de vencer o jogo. Fernando Santos esgotou as alterações lançou João Mário para o lugar de Bruno Fernandes, trocou Bernardo Silva por Quaresma e Gonçalo Guedes por André Silva. Mas a Espanha continuava a dominar. Até que Piqué fez aquilo que nunca deveria ter feito. Falta à boca da área.

Ronaldo bateu o livre. Passos atrás, afastar os pés, puxar os calções para cima, avançar para a bola, chutar e marcar.

Espanha é um dos principais a vencer o campeonato do mundo. Portugal é o campeão europeu. As duas equipas empataram no primeiro jogo do Mundial de 2018. Mas Ronaldo saiu vencedor deste jogo.

Já no final do jogo, do lado português, uma ligeira contradição. Se Cristiano Ronaldo afirmou que se deve "frisar a resposta da equipa", na conferência pós-jogo, o seleccionador nacional, Fernando Santos, deu um 6 em 10 à prestação nacional: "Há muita coisa a melhorar e a rectificar. Falto-nos sempre reacção".