Ronaldo e os outros

15.06.2018 22:56

Espaço de lugares-comuns do comentário futebolístico.

Os jogos da selecção espanhola deveriam ser de visualização obrigatória em qualquer escola de futebol, porque é a partir do binómio passe-desmarcação que o jogo flui, que a equipa conquista metros de terreno até à baliza do adversário. Este início de texto foi escrito por alguém que tenta perceber alguma coisa de futebol. Agora, é a vez do comentador desportivo: o jogo da Espanha é muito bonito, sim senhor, mas nós temos Cristiano Ronaldo.

Vamos ser campeões do mundo. Mas, há muito a corrigir. A começar pelo árbitro. Gianluca Rocchi, italiano, mais parecia um árbitro da Primeira Liga portuguesa do que de um Mundial. Pior do que o VAR do Mundial, só o nosso, também. Talvez a FIFA, à semelhança dos turistas, tenha optado pelo low-cost da arbitragem europeia. Apesar de tudo, há que salientar a postura dos jogadores. Postura é uma decisão emanada de uma câmara municipal, mas o comentário desportivo e os personal trainers adoram a expressão: uns elogiam ou criticam a postura, os segundos insistem na correcção da postura.



A postura defensiva foi má: demos muito espaço à Espanha, permitindo-lhe usar e abusar de triangulações no meio campo, que criaram muitos espaços, no miolo do bloco português. O que se percebe: o meio campo de Fernando Santos estava a jogar com dois precários, William e Bruno Fernandes. Nestas condições, ninguém se sente confortável. Fernandes, porém, conseguiu, a espaços, dar profundidade ao jogo da selecção, tendo sido, juntamente com William, sobretudo na primeira parte, dois artífices da pressão alta, ao mesmo tempo que acompanhavam a equipa na transição basculante, tão ao gosto do seleccionador nacional. Freitas Lobo não diria melhor do que isto.



A capacidade evidenciada por Portugal na primeira metade do jogo (um bom comentador nunca diz primeira parte, mas sim primeira metade, como se ao cortar uma maçã disse "vou comer esta primeira metade, depois como a segunda) caiu logo, lá está, no início da segunda metade. Meio campo atávico, pouca ligação entre os sectores, a procura de espaços muito além do exigido numa competição deste nível. O calor fez do bloco defensivo uma embalagem de manteiga no Verão e Espanha, num clássico lance de futebol, empatou o jogo.

Incapaz de controlar a ansiedade e sem os corredores defensivos devidamente armadilhas para suster a armada espanhola, o adversário de Portugal usou a sua arma predilecta - convém introduzir um argumento bélico num bom comentário: a circulação de bola, a paciente procura pelo milímetro de espaço, que possa criar uma boa oportunidade e um chouriço do meio da rua de Nacho.

O estádio de Fisht exultava com a qualidade futebolística dos espanhóis, com incessantes movimentações. Em Espanha, quem corre é bola. Em Portugal, quem chuta é Ronaldo. E quando Ronaldo chuta, é golo. E lá empatámos o jogo. O que, se recordarmos o Europeu de 2016, é um bom prenúncio para o que aí vem.