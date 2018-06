Nas bancadas estavam 102.444 pessoas (o número oficial) e quando o jogo começou, às 16h, não tinham nem ideia do espectáculo que lhes ia ser servido: um festim de emoção e de golos. Foi de tal maneira que o Itália-Alemanha Federal das meias-finais do Mundial de 1970 entrou para os livros da história do futebol como "o jogo do século".

Aos 8 minutos já a Itália ganhava, com um remate de Roberto Boninsegna, o 20 da squadra azzurra, então no auge da sua carreira, no Inter de Milão. Apesar de todas as oportunidades e peripécias (o alemão Franz Beckenbauer acabou a jogar com o braço ligado depois de ter fracturado a clavícula quando a equipa já tinha realizado as duas substituições autorizadas), parecia que tudo ia acabar assim e que a Itália jogaria a final. Mas, em cima dos 90 minutos, a Alemanha igualou.

Foi Karl-Heinz Schnellinger, o louro defesa esquerdo, que apareceu no centro da área a rematar um cruzamento para a baliza e a obrigar ao prolongamento. Foi um golo extraordinário por várias razões, a começar pelo facto de Schnellinger ter apenas marcado 13 durante a sua longa carreira de 18 anos e de este ter sido o único pela selecção. Depois porque ele jogava em Itália – e no AC Milan, o rival tradicional do Inter de Boninsegna.