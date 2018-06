Portugal esteve em vantagem no marcador por duas vezes, mas assegurou o resultado apenas a poucos minutos do fim do jogo.



A selecção portuguesa de futebol empatou com a Espanha, 3-3, na estreia do Mundial de 2018, na Rússia.



Cristiano Ronaldo apontou três golos, dois durante a primeira parte e um já no final do jogo. Com este jogo, Ronaldo tornou-se o quarto jogador da história a marcar em quatro mundiais, faturou aos quatro minutos, de grande penalidade, aos 44, com a ajuda de um 'frango' de De Gea, e aos 88, na transformação perfeita de um livre direto.



Do outro lado, Diego Costa, marcou aos 24 e 55 minutos, e Nacho aos 58.



Actualmente o líder do grupo B é o Irão, de Carlos Queiroz, que bateu Marrocos por 1-0. Espanha e Portugal estão empatados em terceiro lugar e Marrocos fica em quarto.