Livre que deu o empate contra a Espanha foi festejado desde o Terreiro do Paço e do Porto à Índia e aos EUA. Veja os vídeos.

Cristiano Ronaldo foi decisivo no primeiro jogo de Portugal no Mundial de 2018. Não só o avançado marcou o primeiro golo da partida, como foi responsável por voltar a pôr Portugal no marcador depois da Espanha empatar e foi ainda o capitão o responsável pelo terceiro golo da selecção das quinas e por empatar o jogo.





Cobrando um livre à entrada da área, Ronaldo fez um remate que deixou o guarda-redes espanhol preso ao chão, sem hipótese de defender. Foi um dos melhores golos do Mundial até ao momento e muitos consideram que não será marcado outro como este.



E se o golo de Ronaldo causou uma alegria (e um alívio) enorme a milhares de portugueses, o seu efeito foi bem mais disseminado do que neste rectângulo à beira-mar plantado. As reacções ao golo foram extremamente efusiva como comprovam os vários vídeos abaixo reproduzidos: