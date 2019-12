O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta terça-feira por 3-1 os sauditas do Al-Hilal e apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de clubes, em Doha.

O conjunto brasileiro viu-se em desvantagem aos 18 minutos, por culpa de um golo de Al Dawsari, mas, no segundo tempo, deu a volta ao marcador, com tentos do uruguaio De Arrascaeta, aos 49, e de Bruno Henrique, aos 78, e um autogolo de Ali Albulayhi, aos 82.

Na final do Mundial de clubes, agendada para sábado, o campeão brasileiro e da Taça Libertadores terá pela frente o vencedor da outra meia-final, entre os ingleses do Liverpool e os mexicanos do Monterrey, que se defrontam na quarta-feira.