Flamengo, de Jorge Jesus, na final da Libertadores 38 anos depois

O Flamengo, orientado pelo treinador português Jorge Jesus , qualificou-se na quarta-feira, 38 anos depois, para a final da Taça Libertadores em futebol, ao golear em casa o Grêmio por 5-0, na segunda mão das meias-finais.Depois do empate 1-1 em Porto Alegre, golos de Bruno Henrique (42 minutos), Gabriel Barbosa (46 e 56, o segundo de penálti), Pablo Marí (67) e Rodrigo Caio (71) garantiram aos cariocas a segunda presença numa final, depois do triunfo de 1981.Na final, marcada para 23 de novembro, em Santiago do Chile, o Flamengo vai enfrentar os argentinos do River Plate, campeões em título, que derrotaram os compatriotas do Boca Juniors na outra meia-final (2-0 em casa e 0-1 fora).