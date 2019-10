O Benfica venceu esta quarta-feira com o Olympique de Lyon em jogo da Liga dos Campeões, realizado no Estádio da Luz.Num onze remodelado face ao jogo da passada sexta-feira com o Cova da Piedade, foi Rafa Silva - que chegou a estar em dúvida para o encontro - a abrir o marcador com um golo aos 4 minutos. O extremo viria a lesionar-se 15 minutos depois, dando lugar a Pizzi.A resposta do Lyon chegou na segunda parte, com um golo de Memphis Depay aos 70 minutos.O golo da vitória do Benfica chegou aos 86 minutos por Pizzi, ao aproveitar um erro do guarda-redes português do Lyon, Anthony Lopes.Com a vitória, as "águias" mantêm o último lugar do Grupo G mas não estão tão longe dos restantes adversário. O conjunto de Bruno Lage conta com 3 pontos, enquanto Lyon e Zenit somam 4 pontos. O RB Leipzig, que venceu na Alemanha o conjunto de São Petersburgo por 2-1, é líder com 6 pontos.