Jogada do internacional português acabou por ser desviada para dentro da baliza pelo adversário. Autogolo de Pezzella deu a vitória à "Vecchia Signora".

A Juventus sagrou-se campeã de Itália pela oitava vez consecutiva este sábado ao vencer a Fiorentina (2-1).



Os "bianconeri" estavam a apenas um golo de distância do título inédito e o português Cristiano Ronaldo foi essencial para "fechar" a conquista ao desenhar o golo do vitória: uma tentativa de passe do capitão de Portugal para dentro da área acabou desviada para o fundo das balizas pelo adversário (Pezzella).



Apesar da vitória, a Juve, onde também milita João Cancelo, entrou na partida a perder, vendo a Fiorentina adiantar-se no marcador logo aos 6 minutos por Milenkovic. O empate chegou aos 37' através de Alex Sandro.



Aos 34 anos, este foi o sexto título de campeão nacional de Ronaldo, o primeiro em Itália, reeditando os êxitos com as camisolas de Manchester United (2006/07, 2007/08 e 2008/09) e Real Madrid (2011/12 e 2016/17).