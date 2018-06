Fernando Santos, o seleccionador de Portugal, lançou duras críticas à prestação da equipa portuguesa no jogo contra Marrocos, que acabou com a vitória de Portugal por 1 a 0. O golo foi de Cristiano Ronaldo, aos quatro minutos."Era importante ganhar. A equipa entrou bem, mas a seguir perdeu o controlo do jogo. Fizemos muitos passes falhados, tivemos uma má circulação de bola e perdemos o controlo do jogo. Isso é inexplicável", lamentou, em declarações à SIC. "Parece que nos faltou na confiança na altura de ter a bola. Vamos que rectificar isso seguramente".Portugal passou para a frente do grupo B. Agora, irá defrontar o Irão, no dia 25 de Junho, às 19 horas na Arena Mordovia.