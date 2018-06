Bruno de Carvalho referiu esta quarta-feira no Facebook que os membros da Comissão de Gestão foram a Alvalade "tomar café", fazendo uma "cena de que 'foram impedidos de entrar'". Aproveitou o mesmo post para abordar a conferência de imprensa realizada esta manhã por um grupo de sócios.Leia a publicação de Bruno de Carvalho na íntegra:"INFORMAR OS SÓCIOS versus TOMADA DE CAFÉ (como resposta ao pedido de debate foram ao Multidesportivo para fazerem uma cena de que "foram impedidos de entrar" com um ar muito sorridente e feliz a falar para a CMTV...)Pelo que me foi dado conhecimento, foi feita uma conferência de imprensa por Associados para, apoiados em cartas e quase 1500 votos validados pelos serviços, exigir a todos respeito pelas pretensões e decisões dos Sócios do Sporting Clube de Portugal.Principais pretensões:A - Garantir a fidedignidade dos resultados da AG de dia 23 aos Associados;B - Análise política - se for votada a não destituição do CD, se vão desrespeitar a vontade dos Sócios mantendo com eles uma guerra jurídica, ou se retiram como ilação que se não for votada a destituição está a ser votada a saída imediata deles todos do Clube (não de Sócios mas sim de putativas funções), e da paragem de todos os processos para que o CD possa trabalhar em paz, e a CT MAG possa convocar a AG para aprovação do orçamento e relatório de actividades e a AG eleitoral a 21 de Julho para eleger a MAG e o CFD.Os Sócios não querem mais "novelas", e querem que o Sporting CP, seja com que decisão for, seja com quem for, se mantenha no Rumo Certo.Mas qual é a notícia nas televisões? Torres Pereira, Sousa Cintra, Luis Marques e Silvino Sequeira foram tomar café ao Multidesportivo em Alvalade...Resumo:1. Conferências de Sócios exigindo respeito pelos mesmos não interessa;2. Dizer a verdade, "olhos nos olhos", aos Sportinguistas num debate, parece que não interessa - lá estaremos na Sporting TV dia 21 às 21h;3. Tomada de café no Multidesportivo de elementos da putativa comissão de gestão - a notícia.Os Sportinguistas que escolham..."