Fernando Santos divulga convocados para jogos de apuramento para o Euro

Daniel Carriço, Renato Sanches e Podence foram esta quinta-feira chamados à seleção portuguesa de futebol para os jogos na Sérvia, em 07 de setembro, e na Lituânia, três dias depois, para o Grupo B de qualificação para o Euro2020.

O defesa central do Sevilha e o médio do Lille regressam à equipa das 'quinas', enquanto o avançado do Olympiacos integra pela primeira vez uma convocatória da seleção principal.

Relativamente à fase final da Liga das Nações, o selecionador Fernando Santos deixou de fora o avançado luso-brasileiro Dyego Sousa, que alinha nos chineses do Shenzhen.

O avançado Cristiano Ronaldo, da Juventus, é a principal figura entre os ‘eleitos’ da equipa das ‘quinas’, vencedora da Liga das Nações e detentora do título de campeão europeu, que procura a primeira vitória na qualificação.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica) e Daniel Carriço (Sevilha, Esp).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp) e Renato Sanches (Lille, Fra).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica), Daniel Podence (Olympiacos, Gre), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).