FC Porto vence Portimonense nos últimos minutos

Um golo de Alex Telles, aos 87 minutos, permitiu hoje ao FC Porto vencer na receção ao Portimonense por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, assumindo provisoriamente a liderança da prova.

Numa altura em que o nulo ameaçava - o Portimonense falhou uma grande penalidade por Jackson Martinez em cima do intervalo -, Alex Telles, numa 'bomba' de fora da área, marcou o golo do triunfo 'azul e branco', permitindo aos 'dragões' assumirem o comando do campeonato.

Com esta vitória, o FC Porto lidera com 56 pontos, mais dois do que o Benfica, que na segunda-feira joga em Barcelos com o Gil Vicente, enquanto o Portimonense segue no penúltimo lugar com 15, a quatro do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.