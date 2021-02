FC Porto vence Marítimo na Madeira com penalti nos minutos finais

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Marítimo por 2-1, no jogo final da 20.ª jornada da Liga NOS.







Tentando voltar ao 2.ª lugar da tabela e não perder terreno para o Sporting, que venceu nesta jornada o Portimonense, os "dragões" defrontavam o lanterna vermelha da classificação na Madeira, que vinha de cinco derrotas consecutivas na competição.Começando melhor, o FC Porto chegou à vantagem através de Uribe, na sequência de um livre após passe de Taremi já na área, aos 14 minutos.A resposta do Marítimo chegou quatro minutos depois, por Leo Andrade, na sequência de um canto aos 18 minutos.Na segunda parte, os insulares acumularam boas ocasiões mas foi o FC Porto a aproveitar no final do jogo. Francisco Conceição foi travado em falta na grande área e Otávio foi chamado a converter a grande penalidade, aos 90+3 minutos.Com a vitória, o FC Porto permanece no segundo lugar do campeonato, a 10 pontos do líder Sporting e com encontro marcado com os "leões" na próxima jornada.