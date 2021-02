Andebol. Alfredo Quintana sofre paragem cardiorrespiratória em treino

Guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional foi assistido por uma viatura do INEM, tendo sido transportado para o Hospital de São João, onde está agora internado.

Alfredo Quintana está neste momento a lutar pela vida após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino do FC Porto, esta segunda-feira, apurou Record. Após a paragem cardíaca, o guarda-redes dos dragões e da Seleção Nacional foi de pronto assistido mas apesar da celeridade do processo o jogador acabou por ficar alguns instantes sem oxigénio.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Alfredo Quintana FC Porto Seleção Nacional Quintana desporto futebol Artigo Anterior Próximo Artigo

Aquando do anúncio da notícia, o nosso jornal sabe que foi grande a consternação e o choque generalizado entre Federação e membros de outras equipas, que de pronto tentaram saber o que tinha acontecido a um jogador muito querido e respeitado na modalidade, inclusivamente ao nível mundial.Como o FC Porto deu conta, o "atleta sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado."Recorde-se que Quintana foi recentemente um dos presentes da Seleção Nacional no Mundial do Egito.