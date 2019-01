O treinador português deixou o comando técnico da equipa saudita, avança a TVI e vários meios de comunicação sauditas confirmam a saída.

Jorge Jesus terá sido despedido do Al Hilal. O treinador português trocou o Sporting pelo clube saudita no verão de 2018..



A notícia de que o treinador está de saída do Al Hilal está a ser avançada pela TVI24.



A imprensa da Arábia Saudita já dá a saída como certa e avança que Zoran Mamic, croata que conduziu o Al Ain à conquista de campeonato e taça na época transata será o substituto.