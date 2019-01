Ao todo, a formação orientada por João Marques já apontou 257 golos e ainda não sofreu qualquer tento em jogos do campeonato.

O Benfica venceu a Casa do Povo do Pego por 32-0 e bateu o próprio recorde de golos em futebol feminino. O jogo contou para a 15ª jornada da Série D da segunda divisão portuguesa e foi realizado no Estádio da Tapadinha, casa habitual das "encarnadas". Ao intervalo, a equipa do Benfica já triunfava por 14-0.



Ao todo, a formação orientada por João Marques já apontou 257 golos e ainda não sofreu qualquer tento em jogos do campeonato. As "águias" ocupam a liderança da prova com 42 pontos mais 12 do que o Sporting B que menos dois encontros disputados.