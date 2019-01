A partida foi decidida na marcação de grandes penalidades.

O Sporting venceu o Sp. Braga em jogo disputado esta quarta-feira no Estádio Municipal de Braga, tornando-se o segundo finalista da Taça da Liga. A partida foi decidida nas grande penalidades (-) com golos de Bruno Fernandes, Raphinha, Ristovksi e Jefferson para o clube de Alvalade e de Marcelo Goiano, Dyego Sousa, Claudemir para a equipa da casa.



Bas Dost, Coates e Nani falharam para os "leões" e Ricardo Horta, Paulinho, Murilo e Ricardo Ryller para os "arsenalistas", tornado o guarda-redes dos "leões", Renan, o homem do jogo.



O Sporting de Braga marcou logo ao início do jogo, com Diego Sousa a abrir o marcador aos 3 minutos. Os "leões" chegaram à igualdade, aos 37 minutos, com um cabeceamento vitorioso de Coates. Logo no início da segunda parte, o VAR anulou um golo aos "arsenalistas", numa decisão muito contestada pela equipa da casa.



A equipa de Alvalade vai defrontar o FC Porto na final, que se disputa sábado, no mesmo estádio, e tem início marcado para as 19h45.



Os "dragões" apuraram-se para o jogo decisivo ao vencer o Benfica (3-1). O FC Porto colocou-se em vantagem aos 24 minutos, através de Brahimi, mas a vantagem durou apenas sete minutos. Aos 31 minutos, Rafa restabeleceu a igualdade.

Num ritmo alucinante, Marega voltou a marcar para o FC Porto (35'). A primeira parte não terminou sem polémica, com os benfiquistas a contestarem um golo invalidado a Pizzi. A quatro minutos do final da partida, o reforço de Janeiro Fernando Andrade fechou o marcador para a equipa de Sérgio Conceição.