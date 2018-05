Os dragões sagraram-se campeões depois do empate a zero do Benfica e do Sporting. Sérgio Conceição consegue o seu primeiro título enquanto treinador.





O FC Porto sagrou-se este sábado campeão português de futebol pela 28.ª vez na sua história. Os dragões beneficiaram do empate a zero entre o Sporting e Benfica, no jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. O FC Porto quebra assim um jejum de quatro anos, período durante o qual o Benfica venceu sempre o campeonato nacional de futebol.



Caso o resultado não tivesse sido um empate, o Porto teria de esperar pelo jogo deste domingo, frente ao Feirense. Neste momento, os azuis e brancos têm quatro pontos de avanço sobre os dois rivais de Lisboa, que apenas podem somar três.



Na luta pela segundo lugar e com um encontro por jogar, o Sporting, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, passou a ter vantagem no confronto directo em relação ao Benfica.



No primeiro tweet na conta oficial do FC Porto depois do fim do jogo pode ler-se: "Campeões no campo", negando a ideia que Sérgio Conceição havia já rejeitado, de que não existem campeões no sofá.





Campeões no campo. Parabéns FC Porto pic.twitter.com/r9aw2xtyww — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 5 de maio de 2018

Sérgio Conceição ganhou o seu primeiro título como treinador e tornou-se o quinto treinador da história do clube a ser campeão como líder da equipa técnico e também como jogador, igualando os feitos de Joseph Szabo, Mihály Siska, José Maria Pedroto e António Oliveira. E é também o 17.º treinador a conduzir os portistas ao primeiro lugar do campeonato.Este é também o 20.º campeonato conquistado pelo FC Porto com Jorge Nuno Pinto da Costa na liderança do clube. Esta vitória no campeonato nacional termina com o amior interregno deste título desde a liderança deste dirigente. Nunca antes Pinto da Costa tinha estado quatro anos consecutivos sem acabar o campeonato em primeiro lugar.Com este resultado, o FC Porto continua a ser o único clube português pentacampeão.Nos 32 jogos já realizados este campeonato, o FC Porto (que ainda tens dois encontros pela frente) somou 26 vitórias, quatro empates e duas derrotas.