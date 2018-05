Site do Sporting atacado por hackers durante o derby

A página oficial de Internet dos leões esteve inacessível durante a primeira parte do jogo entre o Sporting e o Benfica.

O site do Sporting foi alvo de uma ataque por parte de piratas informáticos, tendo ficado inacessível durante a primeira parte do dérbi com o Benfica.



Na página oficial dos leões, ao entrar-se no domínio do mesmo, aparecia uma imagem onde se podia ler a frase "Hacked By BALA SNIPER".



A frase vinha acompanhada pela indicação "Kurdistan", tudo escrito com letras vermelhas em fundo preto.



A imagem mostrava uma cara tapada com um lenço, podendo apenas ver-se os olhos do homem.