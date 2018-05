Sérgio Conceição dedica o título aos pais

Os pais do treinador do FC Porto morreram quando este iniciou a sua carreira, ainda como jogador, no clube azul e branco. "Este título é para eles, estou muito feliz."

Sérgio Conceição já reagiu à vitória no campeonato, o seu primeiro título enquanto treinador. "Quero agradecer à minha técnica. O treinador não sou só eu. Somos mais de cinco elementos na equipa técnica", disse o treinador principal do FC Porto.



Sérgio Conceição deixou ainda uma mensagem emotiva, dedicando o campeonato aos seus pais que morreram quando este começou a sua carreira como jogador no FC Porto. "Tinha dito que no fim da época havia duas pessoas que estariam muito contentes, os meus pais. Este título é para eles, estou muito feliz", disse Conceição.



O treinador aproveitou ainda a oportunidade para deixar uma palavra a Jorge Nuno Pinto da Costa, dizendo que também o presidente está de parabéns. "Uma palavra para o presidente que me deu a oportunidade de trabalhar num clube que me diz muito."



"Não é fácil levar um barco destes para a frente e foi um ano fabuloso para mim. Estou muito feliz por mim, pela minha família, pelos meus cinco filhos, sofreram todos amigos. Sou exigente comigo e com os meus. Há muita gente por trás deste título. Eu sou o líder que dá a cara, mas há muita gente a trabalhar para isto"", referiu ainda Sérgio Conceição.