Sporting vence Casa Pia por 3-0

Os bicampeões nacionais voltaram assim aos triunfos, depois de um empate para a I Liga, frente ao Gil Vicente (1-1), e de uma derrota (2-1) com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting voltou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Alvalade o Casa Pia, por 3-0, em jogo da 18.ª jornada, um ‘bis’ do regressado Geny Catamo, e um golo de Daniel Bragança.



Rui Borges dá instruções aos jogadores do Sporting no duelo frente ao AVS

O avançado moçambicano, ausente nos últimos jogos dos ‘leões’ por ter estado ao serviço da seleção, marcou aos 38 e 43 minutos, tendo Daniel Bragança, de regresso à equipa principal após longa lesão, estabelecido o resultado final, aos 78.

O Sporting segue no segundo lugar da Liga, com 45 pontos, a quatro do líder FC Porto, que visita o Vitória de Guimarães, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, que no sábado se desloca ao terreno do Rio Ave, enquanto o Casa Pia, que somou o terceiro jogo sem vencer, é 15.º, com 14.