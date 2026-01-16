Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting vence Casa Pia por 3-0

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22:23
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas

Os bicampeões nacionais voltaram assim aos triunfos, depois de um empate para a I Liga, frente ao Gil Vicente (1-1), e de uma derrota (2-1) com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting voltou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Alvalade o Casa Pia, por 3-0, em jogo da 18.ª jornada, um ‘bis’ do regressado Geny Catamo, e um golo de Daniel Bragança.

Rui Borges dá instruções aos jogadores do Sporting no duelo frente ao AVS
Rui Borges dá instruções aos jogadores do Sporting no duelo frente ao AVS

O avançado moçambicano, ausente nos últimos jogos dos ‘leões’ por ter estado ao serviço da seleção, marcou aos 38 e 43 minutos, tendo Daniel Bragança, de regresso à equipa principal após longa lesão, estabelecido o resultado final, aos 78.

Os bicampeões nacionais voltaram assim aos triunfos, depois de um empate para a I Liga, frente ao Gil Vicente (1-1), e de uma derrota (2-1) com o Vitória de Guimarães, nas meias-finais da Taça da Liga.

O Sporting segue no segundo lugar da Liga, com 45 pontos, a quatro do líder FC Porto, que visita o Vitória de Guimarães, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, que no sábado se desloca ao terreno do Rio Ave, enquanto o Casa Pia, que somou o terceiro jogo sem vencer, é 15.º, com 14.

Tópicos Moçambicano taças Futebolista Futebol Sporting Clube de Portugal Vitória Sport Clube Daniel Bragança Alvalade Rio Ave Geny Catamo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sporting vence Casa Pia por 3-0