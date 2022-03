FC Porto empata com o Lyon e está fora da Liga Europa

O FC Porto empatou 1-1 frente ao Lyon, em França, e está eliminado nos oitavos-de-final da Liga Europa, depois de ter perdido 0-1 no Estádio do Dragão, na primeira mão.







Com vários titulares no banco, os "dragões" começaram pior na partida, quando Moussa Dembelé abriu o marcador para o Lyon aos 13 minutos. O empate chegou aos 27 minutos, por Pepê, com assistência de Fábio Vieira.Até ao final, o FC Porto não conseguiu um segundo golo, que daria o empate na eliminatória e direito a prolongamento.Esta quinta-feira, o Sporting de Braga garantiu o acesso aos quartos-de-final da prova ao empatar com o Mónaco por 1-1, depois de ter vencido 2-0 em casa. O sorteio da próxima eliminatória está marcado para esta sexta-feira, na Suíça.