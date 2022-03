Benfica defronta Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões

A primeira mão joga-se a 5 ou 6 de abril no Estádio da Luz, segunda mão em Anfield Road a 12 ou 13 de abril. Se passarem, as "águias" defrontarão nas meias-finais os espanhóis do Villarreal ou os alemães do Bayern de Munique.