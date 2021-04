FC Porto empata com Moreirense e deixa fugir liderança do Sporting

O FC Porto empatou esta segunda-feira com o Moreirense, em jogo da 29.ª jornada da Liga NOS, em Moreira de Cónegos.







FC Porto - Moreirense Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois da vitória do Sporting no terreno do Sporting de Braga e da vitória do Benfica na Luz frente ao Santa Clara, os "dragões" procuravam não perder terreno na luta pelo campeonato e no acesso à Liga dos Campeões.Mas quem começou melhor foram os "cónegos", com um golo de Ferraresi, aos 37 minutos. A resposta do FC Porto chegou por Mehdi Taremi, através da conversão de uma grande penalidade aos 86 minutos.Num último esforço, a equipa de Sérgio Conceição ainda teve a vitória nas mãos, após um golo de Toni Martinez, aos 90+3, que foi anulado pelo árbitro.Com o empate, os "dragõezinhos" voltam a estar a seis pontos do líder Sporting, e com quatro pontos de vantagem para o Benfica, no terceiro lugar. O Moreirense é 7.º na classificação com 36 pontos.