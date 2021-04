Repórter da TVI agredido por agente depois do jogo do FC Porto

Um repórter de imagem da TVI foi agredido nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, esta segunda-feira. Pedro Pinho, agente que esteve ligado a vários negócios com os dragões nos últimos anos e foi sócio de Alexandre Pinto da Costa, foi o responsável pela agressão.





Repórter de imagem da TVI foi agredido por Pedro Pinho, empresário de futebol.



Como defensores da liberdade de expressão pela qual tanto lutamos, a equipa da Cabine condena este ato cobarde e bárbaro sobre alguém que estava apenas a fazer o seu trabalho.pic.twitter.com/DLb7PfN4V4 — Cabine Desportiva (@CabineSport) April 26, 2021

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, saiu do estádio abordando os jornalistas, sem se entender o que lhes disse, mas vê-se um repórter de imagem a afastar-se.As filmagens mostram depois o empresário identificado como Pedro Pinho a dirigir-se a um repórter de imagem: "Estás a filmar para quê, pá?", pergunta, acrescentando depois uma ameaça ("Levas um soco que te fodo") seguida de um empurrão que leva à queda do jornalista e a câmara de filmar a rebolar escadas abaixo.O agressor foi de imediato identificado pela GNR que se encontrava presente nessa zona, saindo depois do local já no interior do seu carro.De acordo com a TVI, Vítor Baía, representando os azuis e brancos, apresentou um pedido de desculpas pelo sucedido em nome do clube.