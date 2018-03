O FC Porto despediu-se esta terça-feira da Liga dos Campeões com um empate a zero no campo do Liverpool, num encontro em que ambas as equipas optaram por poupar energias para o resto da temporada.Em Anfield Road, tanto 'dragões' como 'reds' assumiram que a eliminatória dos oitavos de final estava já decidida, devido ao 5-0 imposto pelo Liverpool na primeira mão, o que levou a alterações nos 'onzes' de ambas as equipas, num encontro que teve pouca intensidade para duelo de 'Champions'.Sérgio Conceição optou mesmo por revolucionar por completo o meio campo, com as entradas de Óliver Torres, André André e do jovem estreante Bruno Costa, enquanto Jurgen Klopp fez descansar o egípcio Salah, a grande figura e melhor marcador da formação inglesa.Em parte, o FC Porto apagou a má imagem deixada na primeira mão no Dragão, tendo protagonizado bons momentos em Anfield Road e, perto do fim, podia ter mesmo chegado ao golo, pelo espanhol Oliver.Na baliza, Casillas regressou à Liga dos Campeões (foi suplente na primeira mão) e somou o seu 171 jogo, reforçando o recorde de futebolista com mais jogos na prova. O guarda-redes espanhol, que se estreou pelo Real Madrid em 15 de Setembro de 1999, poderá ter aparecido pela última vez na 'Champions', já que termina contrato com o FC Porto no final da época.Mesmo sem vencer, Casillas pode se ter despedido da Liga dos Campeões com nota alta, já que não sofreu qualquer golo e manteve o nulo já nos minutos finais, quando impediu um cabeceamento certeiro de Ings.Como seria de esperar, o Liverpool teve mais bola e podia ter chegado ao intervalo em vantagem, com Mané a protagonizar duas excelentes oportunidades, aos 18 e 30 minutos, tendo mesmo acertado no poste na segunda ocasião.O central brasileiro Felipe deu nas 'vistas' em Anfield Road, com várias intervenções importantes, sobretudo na segunda parte, quando impediu o seu compatriota Firmino de dar vantagem à equipa da casa.O FC Porto só incomodou verdadeiramente o guarda-redes Karius aos 52 minutos, com um remate de Waris (fez dupla na frente com Aboubakar) a obrigar a intervenção difícil do germânico.O encontro teve mais espaço nos minutos finais, e nesse período tanto o FC Porto como o Liverpool podiam ter chegado à vitória.Primeiro, Oliver, em excelente posição dentro de área, viu uma defesa do Liverpool a tirar a bola praticamente em cima da linha e, depois, Ings teve um excelente cabeceamento, que Casillas respondeu com a melhor defesa do jogo.