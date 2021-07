Europeu: 'Estás por quem?' Não havendo Brasil, há que torcer pelos dinamarqueses

Era um hábito nos anos 80 e 90: com Portugal fora dos Mundiais, a nossa preferência ia para o Brasil. E como vai ser no resto do Euro 2000, agora que a seleção das Quinas já disse adeus? Se não forem os nórdicos, que ganhe a Suíça ou a República Checa. Espanha e Itália é que não. Nem mesmo os belgas, os nossos carrascos.

Na década de 80, isso era recorrente: quando alguém chegava ao campo da bola, onde jogávamos aos centros e remates para aquecer enquanto não havia número suficiente para se fazer uma peladinha, lá vinha a pergunta: "Estás por quem?" O Brasil ganhava nas respostas. Mas também havia simpatia pela Argentina, pela Holanda ou até pela Espanha – no Euro 84, depois de Platini nos ter deixado a chorar nas meias-finais, na final erámos todos espanhóis.

Nos anos 80, e, em parte, nos 90, isso era um hábito: com Portugal a falhar sucessivamente os apuramentos para as fases finais dos Europeus ou Mundiais, ou então a chegar lá mas a ser eliminado precocemente, lá dávamos por nós a torcer pelos outros países – aqueles com quem tínhamos alguma afinidade ou um jogador preferido.

A minha primeira memória do "és por quem?" remonta ao verão de 1982. Lembro-me de estar de férias na praia da Barra, em Aveiro, naquela tarde de julho em que o italiano Paolo Rossi decidiu voltar à vida (sim, porque ele tinha sido dado como acabado para o futebol) e com três golos arrasou o Brasil-dream team de Zico, Falcão, Sócrates, Éder, Toninho Cerezo ou Junior, que encantava o mundo com o seu futebol feito arte.