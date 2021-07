Inglaterra vai jogar a sua primeira final do Europeu

Ingleses venceram a Dinamarca no prolongamento, depois de até terem estado a perder. Final com a Itália marcada para domingo à noite.

A Inglaterra junta-se a Itália na final do Euro2020, no domingo. Os ingleses venceram, em casa, a Dinamarca por 2-1, golo marcado no prolongamento.







Pool via REUTERS/Carl Recine

Inglaterra chega assim pela primeira vez à final da competição. O jogo realiza-se também no estádio de Wembley, em Londres, onde já foram jogadas as semi-finais. Os ingleses têm a hipótese de levantar um troféu inédito em casa.A equipa treinada por Gareth Southgate beneficiou de um autogolo aos 39 minutos, que lhe valeu o empate. No prolongamento, um novo golpe de sorte: uma grande penalidade que Harry Kane começou por falhar, mas que não desperdiçou na recarga. Do lado da Dinamarca valeu o golo de Mikkel Damsgaard aos 30 minutos.Este é mais um dos jogos deste Campeonato da Europa que foi decidido no prolongamento.