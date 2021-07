Euro2020: Itália vence Bélgica e marca encontro nas 'meias' com a Espanha

A Itália, campeã europeia em 1968, qualificou-se hoje para as meias-finais do Euro2020 de futebol, marcando encontro com a Espanha, ao bater a Bélgica, ‘carrasca’ de Portugal, por 2-1, no segundo jogo dos ‘quartos’, em Munique, na Alemanha.



EPA/Andreas Gebert

Os golos dos transalpinos foram apontados por Nicolò Barella, aos 31 minutos, Lorenzo Insigne, aos 44, enquanto Romelu Lukaku apontou o tento dos belgas, aos 45+2, de grande penalidade.

Nas meias-finais, no Estádio de Wembley, em Londres, na terça-feira, a Itália vai defrontar a Espanha, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, que hoje bateu a Suíça por 3-1 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana