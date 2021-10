Erling Haaland mostra pontaria perfeita

O avançado do momento do futebol europeu fez esta quinta-feira uma exibição perfeita, combinando precisão e potência. Durante o treino, Erling Haaland conseguiu equilibrar três bolas e acertar num alvo colocado na baliza. As imagens do avançado norueguês foram partilhadas nas redes sociais pela Bundesliga.





