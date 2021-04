Haaland: o goleador que dorme abraçado às bolas dos hat-tricks

Alf Ingve Berntsen, 56 anos, trabalhava nas finanças enquanto terminava a sua formação em desporto. Quando os seus filhos gémeos fizeram 7 anos, começou a treiná-los na sua maior paixão, o futebol. Levou-os até ao clube local, o Bryne FK, e juntamente com outros pais recebeu uma fornada de 40 crianças que iria orientar durante dez anos, até 2015. Entre eles, estava um menino de 5 anos, Erling Haaland, que logo começou a revelar um talento invulgar para meter a bola dentro da baliza.



"Aos 8 anos, colocámo-lo a treinar com os miúdos de 9 e marcava. Aos 10, foi treinar com os de 12 e marcava. Aos 14, foi à selecção regional e fez dois golos na estreia. Sempre teve uma obsessão pelos golos", diz à SÁBADO Alf Berntsen, o primeiro treinador do ponta-de-lança mais cobiçado da atualidade. "Nunca tinha medo de falhar. Era igual jogar com miúdos da mesma idade ou contra adultos"

A dependência do norueguês pelo golo – que o próprio já definiu como "a droga mais louca que existe" - não suavizou com o tempo. Pelo contrário. No Campeonato do Mundo de sub-20, em 2019, rebentou o recorde da competição ao apontar nove tentos numa vitória por 12-0 contra as Honduras.