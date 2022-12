Erdogan diz que Ronaldo foi vítima de "um veto político" no Mundial: em causa apoio à Palestina

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, explicou num programa de televisão que Cristiano Ronaldo foi vítima de um "veto político" no Mundial do Qatar, por supostamente apoiar a causa palestina.





Erdogan, que foi jogador de futebol, explicou que "Ronaldo foi desperdiçado" no Mundial. "Infelizmente impuseram-lhe um veto político", assegurou o presidente, acrescentando que CR7 "é alguém que defende a causa palestina".E deixou indiretas a Fernando Santos. "Mandar um futebolista como Ronaldo para o campo quando faltavam 30 minutos para o final do jogo... Isso arruinou-o psicologicamente, retirou-lhe energia."O líder turco, que no Qatar assistiu ao jogo de abertura e à final, ainda deixou 'dicas' sobre o futuro do craque português. "Segundo a informação que recebi, o Ronaldo agora vai para a Arábia Saudita."