Os 7 recordes que Cristiano Ronaldo pode bater no Mundial 2022

Capitão da seleção tem 37 anos e esta pode ser a sua última competição internacional com a camisola de Portugal. Marcar um golo no Qatar torna-o no mais velho a marcar pela seleção portuguesa e no primeiro a fazer golos em cinco Mundiais diferentes.

A qualificação de Portugal para o Mundial de 2022 no Qatar, garantida esta terça-feira com uma vitória frente à Macedónia do Norte, pode muito bem tornar esta na última presença de Cristiano Ronaldo em Campeonatos do Mundo: o avançado madeirense do Manchester United cumpriu 37 anos em fevereiro e no próximo Mundial, em 2026, terá já 41 anos. Se colocar os pés nos relvados árabes em dezembro, Ronaldo já terá feito história ao tornar-se um dos jogadores com mais participações em Mundiais - mas há mais recordes por bater.