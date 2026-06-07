Enorme susto no Dinamarca-Ucrânia: Eriksen caiu inanimado no relvado

O jogo particular entre Dinamarca e Ucrânia foi interrompido por volta dos 64 minutos, depois de ter Christian Eriksen ter caído inanimado no relvado. Por enquanto, ainda não é conhecido o estado do médio dinamarquês. Após este incidente, o jogo foi dado como terminado, por acordo de ambas as equipas, numa altura em que se registava um 2-1 no marcador, favorável aos nórdicos.



Momento em que Eriksen cai no relvado Frame

Recorde-se que o jogador sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no Euro'2020, durante o primeiro jogo da Dinamarca na fase de grupos, diante da Finlândia. Desde esse incidente que joga com um desfibrilhador implantado no coração.

A Federação dinamarquesa deu conta que "Christian Eriksen está consciente".