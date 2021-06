Euro2020: Dinamarca-Bélgica parou ao minuto 10 para homenagear Eriksen

O encontro entre Dinamarca e Bélgica, da segunda jornada do Grupo B do Euro2020, parou hoje em Copenhaga ao minuto 10 para homenagear o futebolista Christian Eriksen, que caiu inanimado no mesmo Parken há cinco dias.







Durante quase um minuto, jogadores, treinadores, 'staffs', equipa de arbitragem e espetadores, muitos com cartazes e mensagens de incentivo, pararam para bater palmas em uníssono ao jogador do Inter de Milão.Internado no Rigshospitalet, em Copenhaga, a menos de um quilómetro em linha reta do Parken Stadium, onde decorre a partida, o jogador de 29 anos terá ouvido a homenagem dos cerca de 25 mil espetadores presentes nas bancadas.Da mesma forma, terá sentido o 'bruá' nas bancadas logo aos dois minutos, quando Yussuf Poulsen adiantou os escandinavos.Antes do encontro, o 'capitão' belga, o benfiquista Vertonghen entregou ao da Dinamarca, Simon Kjaer, uma camisola com o número 10 e o primeiro nome de Eriksen (Christian), encaixilhada e assinada, presume-se, por todos os elementos dos 'diabos vermelhos'.Aos 43 minutos da estreia dinamarquesa na prova, no sábado, Eriksen tombou no relvado do Parken Stadium, com uma paragem cardíaca, obrigando à suspensão do encontro com a Finlândia, que então seguia empatado a zero.Perto da linha lateral, no lado esquerdo do ataque dos dinamarqueses, o jogador de 29 anos colapsou, sendo de pronto assistido, primeiro pelos companheiros de equipa, nomeadamente o 'capitão' Simon Kjaer, e depois pelas equipas médicas.A rápida assistência médica em campo permitiu, após um quarto de hora, estabilizar o jogador e, posteriormente, transferi-lo, já depois de este ter recuperado a consciência, para um hospital de Copenhaga, onde permanece internado.A partida foi inicialmente suspensa pela UEFA, sendo reiniciada quase duas horas depois, com a Finlândia a acabar por vencer por 1-0, com um golo de Joel Pohjanpalo, aos 60 minutos.Hoje, o encontro entre Dinamarca e Bélgica, da segunda jornada do Grupo B do Euro2020, teve início às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Parken Stadium, em Copenhaga, com Christian Eriksen como grande baixa no 'onze' dinamarquês.