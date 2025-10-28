Sábado – Pense por si

Desporto

Eles foram à baliza e defenderam penáltis

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

São jogadores de campo, mas tornaram-se heróis como guarda-redes improvisados. Luís Bernardo, defesa do Sporting Livramento, tinha dito ao árbitro que ia defender dois, mas parou três na Taça da AF Lisboa e agora chamam-lhe "lenda".

Paulo Sousa com a camisola do guarda-redes Neno e a defender um remate de Bobó, segurando a vitória do Benfica (3-2) no Bessa, na época 1992/93. Esse continua a ser, ainda hoje, um dos casos mais marcantes de um jogador de campo a ir para a baliza. Mas nas três décadas seguintes houve outros, quase sempre devido a expulsões de guarda-redes. Um deles foi o de Oceano no FC Porto-Sporting (da supertaça), em 1995, num jogo que terminou 2-2 (e sem ele sofrer golos). Outro sucedeu já esta época, no Benfica B-Portimonense, da II Liga, em que os dois guarda-redes dos algarvios foram expulsos ainda na 1ª parte e foi o defesa Jarleysom a calçar as luvas, ajudando na vitória por 2-1.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Futebol Sporting Clube de Portugal André Teixeira Portugal Lisboa Cosmin Moți Albânia Cabo Verde
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

Eles foram à baliza e defenderam penáltis