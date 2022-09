'Ele também tentou comigo': antiga jogadora do Bonitos de Amorim sobre Miguel Afonso

Ana [nome fictício], de 26 anos, foi treinada por Miguel Afonso na equipa Bonitos de Amorim, popular clube da localidade com o mesmo nome, nos arredores da Póvoa de Varzim e não se mostra surpreendida com as denúncias de alegado assédio sexual feitas por jogadoras do Rio Ave ao agora treinador do Famalicão, da Liga BPI. "Não me surpreende, de todo. Era o estilo dele. Não tenho mensagens, porque as apaguei, mas também chegou a tentar comigo", confessa a antiga jogadora, entretanto retirada dos campos de futebol.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana